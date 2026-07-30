La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó una Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional en Chilpancingo, Guerrero, donde, de acuerdo con los organizadores, participaron más de 2 mil 500 personas.

Durante el encuentro asistieron familias, jóvenes, trabajadores y representantes de distintos sectores sociales para respaldar la convocatoria enfocada en la defensa de la soberanía nacional y los principios de la Cuarta Transformación.

Esthela Damián destaca la unidad y la defensa de la soberanía

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, agradeció la participación de las personas asistentes y afirmó que la defensa de la soberanía está vinculada al bienestar y la dignidad de las familias.

Estar en mi casa, sentir el abrazo sincero de mi gente y escuchar sus voces me llena el alma de fuerza. Chilpancingo no se dobla ni se vende; la soberanía nacional no es un concepto lejano, es la fuerza de un pueblo libre que decide su propio destino. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

La también participante en la asamblea señaló que la respuesta ciudadana refleja, dijo, el respaldo a los principios del movimiento de la Cuarta Transformación.

Esthela Damián afirma que la Cuarta Transformación debe construirse con la ciudadanía

Durante su mensaje, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, sostuvo que la transformación debe realizarse con la participación de la ciudadanía y reiteró su llamado a mantener la unidad.

La Cuarta Transformación se nutre del amor de la gente, de la convicción de no fallarle jamás al pueblo y del trabajo incansable por los que menos tienen. Estos miles de corazones latiendo al unísono son la respuesta clara de que Guerrero ya decidió caminar por el sendero de la unidad, la paz y la justicia social. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

Al concluir el encuentro, Esthela Damián señaló que continuará realizando asambleas informativas en distintos puntos de Guerrero para promover la defensa de la soberanía nacional y el fortalecimiento de la participación ciudadana.