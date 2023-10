Estas son las tristes imágenes de cómo quedó el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) de Acapulco, siendo uno de los cientos de edificios dañados tras el paso del huracán Otis .

Fue el 24 de octubre que una tormenta tropical se transformó rápidamente en el huracán Otis de categoría 5, dejando a su paso un Acapulco devastado y hasta el momento, 27 muertos y 4 personas desaparecidas .

Además de eso, en Acapulco se reportan no solamente daños materiales, también actos de rapiña tanto a tiendas de conveniencia como a supermercados , esto por parte de los damnificados.

Los habitantes de Acapulco han mencionado que no tienen alimento, luz ni agua potable, además de que no hay presencia de las autoridades; cabe mencionar que la temporada de huracanes todavía no termina .

¿Cómo quedó el CRIT de Acapulco tras el paso del huracán Otis? Estas son las imágenes

El presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros , informó que el CRIT de Acapulco, Guerrero, sufrió severas afectaciones debido al paso del huracán Otis, compartiendo imágenes del desolado lugar.

Fernando Landeros compartió que en el CRIT de Acapulco no solamente se dañó la infraestructura del edificio , también el equipo, el cual declaró que en su mayoría quedó inservible.

De acuerdo con lo mencionado en entrevista con Ciro Gómez Leyva, las pérdidas materiales no solamente se dieron en el CRIT de Acapulco , también entre sus colaboradores, como le fue informado por el director del centro, Paulo Mercado.

Fue precisamente Paulo Mercado quien le compartió las imágenes del CRIT de Acapulco y cómo quedó tras el paso del huracán Otis :

CRIT de Acapulco afectado por huracán Otis (Fundación Teletón)

Fernando Landeros mencionó que calcula la reapertura del CRIT de Acapulco en 6 meses, sin embargo, se suspenderán las terapias para los niños que atienden, sustituyendo (si las autoridades lo permiten) con brigadas médicas desde otros centros .

Fundación Teletón anuncia que donativos serán también para restaurar el CRIT de Acapulco

Las diferentes redes sociales de los CRIT a nivel nacional y de Fundación Teletón México , han compartido que el evento de este año también destinará las donaciones y recursos para la reconstrucción del CRIT de Acapulco.

Agregaron que los recursos que recauden para el evento Teletón de este 2023, además de ser utilizados en la conclusión de dos nuevos CRIT , también servirán para recuperar el patrimonio de las familias más vulnerables.

Por lo mismo, a partir de hoy 27 de octubre y hasta la celebración del Teletón (16 de diciembre), aceptarán los donativos, los cuales informarán de manera específica.

De acuerdo con reporteros que se encuentran en la zona afectada por el huracán Otis, han declarado que no encuentran un lugar que no haya sido devastado en Acapulco.