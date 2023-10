Acapulco y municipios aledaños siguen sin luz eléctrica, ni señal de internet o de telefonía debido al paso del huracán Otis en Guerrero; además, los sobrevivientes al huracán ahora padecen de carencias de alimentos y agua.

En redes circulan testimonios de turistas afectados durante su estancia en alojamientos, varados por deslaves en la Autopista del Sol y la ausencia de gasolina, así como afetaciones tras los saqueos que se vivieron en las tiendas y autoservicios de la ciudad.

Al paso de los días se han difundido más videos de la destrucción que dejó el huracán Otis y tanto las personas con más recursos como quienes viven en zonas populares han padecido la pérdida de sus patrimonios, pues en algunos casos no quedó ni el “cascarón”.

Se han destacado imágenes de cómo quedó la Costera Miguel Alemán y personas en las calles buscando comida en la basura, ya que aún no llega la ayuda de los centros de acopio en otros estados. Servicios básicos como agua y luz fueron suspendidos y se sigue trabajando en su restablecimiento.

También han salido videos de afectaciones en el Aeropuerto Internacional de Acapulco y su torre de control, en este que es el huracán más violento en lo que va de la temporada en México, pero también uno de los peores de la historia del país.

En medios de comunicación que cubren de forma directa los daños que dejó Otis en su paso por Acapulco, como ADN 40, ciudadanos han denunciado que las condiciones en el puerto son peores de las que se señala por el gobierno.

Entre ello destacan que hay muchos más muertos de los 27 que han sido señalados entre las cifras oficiales del gobierno y, además, ruegan porque les lleven comida y agua, pues no tienen nada que comer.

Diferentes personas declararon que no existe ni un vaso de agua potable que puedan tomar, y que tampoco hay alimento alguno, ni un huevo, para preparse de comer, pues además del paso de Otis, los saqueos en los centros comerciales terminaron con todo.

“Aquí no hay ni un vaso de agua, no hay ningún alimento, todas las tiendas fueron saqueadas por la gente en su desesperación, estuve en un refugio en la Colosio en Diamante y no nos acercaron nada, ni siquiera una cobija, muchos muertos, no son 40 muertos, hay más muchos, más, gente que no pudo salir de sus casas”

Damnificada de Acapulco