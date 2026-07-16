La Arquidiócesis Primada de México respondió a la detención del sacerdote Enrique “N” por presunto abuso cometido en agravio de una menor de edad.

A través de un comunicado, la Iglesia ratificó su disposición para coadyuvar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos y a la impartición de justicia.

Fiscalía CDMX detiene a sacerdote por presunto abuso contra una adolescente (@FiscaliaCDMX / X)

Arquidiócesis Primada de México investigará presunto caso de abuso

La Arquidiócesis Primada de México informó que el Cardenal Carlos Aguiar Retes instruyó a las autoridades eclesiásticas llevar a cabo una investigación al sacerdote Enrique “N”, acusado de abuso contra una menor de edad.

Según indicaron, dichas diligencias se regirán bajo los lineamientos del derecho canónico y la normativa del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Durante este periodo de indagatorias, se implementarán medidas cautelares pertinentes contra Enrique “N”, cuidando siempre de no entorpecer ni suplantar las funciones que corresponden estrictamente a las autoridades civiles.

La Arquidiócesis Primada de México manifestó una cercanía solidaria con la víctima y sus familiares, reiterando un compromiso con la protección de la infancia y la seguridad de los grupos vulnerables.

Asimismo, se hizo un llamado urgente a los usuarios de redes sociales y medios informativos para que se abstengan de difundir datos personales o imágenes que permitan la identificación de la persona menor de edad involucrada.

Esta petición busca proteger la dignidad de la víctima y evitar procesos de revictimización durante el transcurso del caso.

Arquidiócesis Primada de México responde a la detención de sacerdote por presunto abuso (Captura / X)

La Iglesia Católica subrayó el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia del clérigo involucrado hasta que se dicte una sentencia definitiva.