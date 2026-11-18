Julio Zenón Flores, hermano del periodista Eduardo Flores dijo conocer el móvil del asesinato en Acapulco, pero no poder revelar más debido a la investigación en curso de la fiscalía, apunto en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“Me dijeron que cuidara mucho esto por la defensa”, apuntó el hermano de Eduardo Flores, asimismo dijo que los motivos de no poder revelar el móvil es debido “a que los criminales aprovechan cualquier cosa que se diga en la prensa”.

Declaraciones del también periodista Julio Zenón Flores, hermano de Eduardo Flores que llegan tras la detención del presunto responsable del homicidio identificado como Jonathan “N”.

Hermano de Eduardo Flores espera se compruebe la responsabilidad de detenido

Entre más detalles, Julio Zenón Flores, hermano de Eduardo Flores dijo esperar que las autoridades comprueben la responsabilidad del detenido de homicidio en Acapulco.

Por lo que de ser así, “esperamos que lo encarcele y que le apliquen la pena máxima”, expresó el hermano de Eduardo Flores, pues dijo que tanto él, como periodista de investigación y el gremio no quitarán el renglón para obtener justicia.

Asimismo, Julio Zenón Flores adelantó que en el caso, la información que les dan las autoridades sobre el asesinato de Eduardo Flores coincide con lo que ellos mismo han recabado como familia y el gremio periodístico.

A lo que esperarán que se comprueben los hechos y conforme a la ley se esclarezca y se obtenga justicia para su hermano Eduardo Flores.