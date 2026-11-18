La Fiscalía General del Estado de Guerrero ha informado la detención de Jonathan “N”, presunto responsable del homicidio calificado del periodista Eduardo Flores Salado ocurrido el pasado 14 de noviembre en Acapulco.

Se detalló que la detención de Jonathan “N”, presunto responsable del homicidio del periodista Eduardo Flores se logró en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal ante una orden de aprehensión, tras investigaciones ministeriales.

Tras la detención del presunto responsable del homicidio del periodista Eduardo Flores en Acapulco fue puesto a disposición de un juez de control, que determinará su situación jurídica.

Detienen a presunto responsable del homicidio del periodista Eduardo “N” en Acapulco (Fiscalía de Guerrero )

Sin indicios de homicidio por actividad periodística y posible crimen de odio en asesinato de Eduardo Flores

Tras la detención de Jonathan “N”, presunto responsable del homicidio del periodista Eduardo Flores en Acapulco, la Fiscalía de Guerrero precisó que, hasta el momento, las indagatorias no han identificado indicios que se relacionen con la actividad periodística de la víctima ni con un posible crimen de odio.

Con ello, la Fiscalía de Guerrero refrendó su compromiso de “realizar investigaciones objetivas, exhaustivas y apegadas a derecho” para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia en el caso del homicidio del periodista Eduardo Flores en Acapulco.