La Fiscalía del Estado de Guerrero ha descartado como crimen de odio, el móvil del caso del homicidio del periodista Eduardo Flores en Acapulco.

Luego de que en las primeras indagaciones la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la entidad señaló como posible causa un crimen de odio para la línea de investigación.

Pues además de su labor periodística, Eduardo Flores era conocido en Acapulco como cofundador de Prensa Rosa, un colectivo de comunicadores guerrerense vinculado a la diversidad sexual, así como su activismo LGBTQ+.

Homicidio de Eduardo Flores tampoco habrían sido por su labor periodística: Fiscalía de Guerrero

Además de haber descartado un crimen de odio en el caso de Eduardo Flores, la Fiscalía de Guerrero también dijo que no se han encontrado indicios de que el homicidio tuviera vínculos con su labor periodística.

Líneas de investigación que han sido descartadas, luego de que también se informó la detención del presunto responsable del homicidio de Eduardo Flores en Acapulco.

Jonathan “N”, presunto responsable del homicidio del periodista Eduardo Flores fue detenido tras las investigaciones ministeriales y con orden de aprehensión por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Tras la detención de Jonathan “N”, la Fiscalía de Guerrera precisó que fue puesto a disposición de un juez de control, que determinará su situación jurídica, así como se seguirá investigando para esclarecer los hechos en el homicidio de Eduardo Flores.