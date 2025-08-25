Guerrero y Puebla fortalecen la coordinación turística mediante un convenio firmado entre la Sectur Guerrero y la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla.

El objetivo es proyectar ambos destinos a nivel nacional e internacional, impulsando especialmente el turismo comunitario y la promoción de atractivos y actividades para los visitantes.

En la firma del convenio estuvieron presentes autoridades del Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco, Grupo Mundo Imperial, Sectur estatal y representantes de cámaras y asociaciones empresariales del sector turístico.

Guerrero y Puebla establecen estrategias conjuntas para promoción internacional

Simón Quiñones Orozco, titular de la Sectur Guerrero, destacó que entre este estado y Puebla se implementarán acciones coordinadas como:

Reuniones con líderes de opinión y mayoristas.

Capacitaciones.

Generación de ofertas conjuntas.

Publicidad cruzada.

Participación en ferias y eventos comerciales para consolidar la presencia de ambos estados en mercados internacionales.

Al respecto, Carla López-Malo, titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla, reconoció los esfuerzos de Guerrero en el impulso turístico y reiteró el compromiso de Puebla, garantizando la coordinación entre ambas secretarías para fortalecer la proyección turística regional.