El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui Budib, continúa reforzando la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, con el objetivo de garantizar vialidades seguras y mejorar la movilidad urbana en toda la ciudad.

La estrategia incorpora bacheo en frío, que permite atender con rapidez los reportes ciudadanos y responder de manera inmediata a las necesidades de las calles con mayor deterioro.

El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, destacó que la campaña busca transformar las vialidades colonia por colonia, avenida por avenida, reforzando la seguridad y la transitabilidad.

“Una ciudad transitable es una ciudad segura. Estamos trabajando todos los días para atender los reportes y mejorar nuestras vialidades”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, Leobardo Rodríguez Juárez, señaló que esta iniciativa responde a una de las principales demandas de la ciudadanía: el mantenimiento constante y eficiente de las calles.

“Desde el Cabildo, seguiremos impulsando acciones concretas para que Puebla sea una ciudad con mejores vialidades. Nuestra prioridad es atender las necesidades reales de las y los poblanos”, puntualizó.

Puebla refuerza su compromiso con vialidades seguras: más de 110 mil baches tapados en toda la ciudad

La campaña contempla acciones permanentes en colonias, unidades habitacionales, juntas auxiliares y avenidas principales con mayor flujo vehicular, asegurando cobertura en toda la ciudad.

De enero a la fecha, se han tapado 110 mil 750 baches, reflejando el compromiso del Gobierno municipal con la atención oportuna y el mantenimiento integral de las vialidades.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Puebla reafirma su compromiso con la seguridad, la movilidad y el bienestar de los ciudadanos, consolidando una estrategia que combina eficiencia, tecnología y respuesta inmediata ante los reportes de la población.