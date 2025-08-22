En el 77 Aniversario Luctuoso de Carmen Serdán, el Gobierno de Puebla realizó una ceremonia para honrar su legado como mujer valiente y defensora de los derechos de las mujeres, inspirando la creación de los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán.

Centros de protección y empoderamiento

Carmen González Serdán destacó que estos espacios permiten a las mujeres reconocer la violencia, romper ciclos de opresión y acceder a redes de apoyo, fortaleciendo su autonomía y esperanza. Los centros se convierten en referentes de protección y empoderamiento para las poblanas.

Impacto en la seguridad de las mujeres

Con la implementación de las Casas Carmen Serdán, Puebla ha logrado una disminución del 51.6 por ciento en feminicidios respecto al año anterior, garantizando mayor paz, bienestar y justicia social para las mujeres en el estado.

Compromiso gubernamental y presencia institucional

El gobernador Alejandro Armenta refrendó su compromiso de erradicar la violencia de género y promover igualdad. La ceremonia contó con la presencia de autoridades estatales, militares y judiciales, así como representantes de la Casa de los Hermanos Serdán y del Congreso del Estado.