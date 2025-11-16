La gobernadora Evelyn Salgado Pineda logró que Guerrero consolide su posición como uno de los destinos turísticos más atractivos del país. Durante el último fin de semana largo de 2025, la entidad registró un promedio general de ocupación hotelera del 91.4%.

Guerrero, destino preferido rumbo al cierre de año 2025

Bajo la administración de Evelyn Salgado Pineda, Guerrero se mantiene como uno de los destinos preferidos a nivel nacional e internacional. Estrategias de promoción turística, fortalecimiento de infraestructura y gestiones de inversión han potenciado la llegada de visitantes.

Los principales destinos del estado reportaron cifras sobresalientes:

Acapulco, 91.7%

Taxco de Alarcón, 93.7%

Ixtapa Zihuatanejo, 93.5%

La Unión, 81.1%

A lo largo del año, los destinos turísticos del estado han mostrado avances sólidos en ocupación y derrama económica. En este periodo, Acapulco avanza con paso firme en su recuperación, fortaleciendo su actividad turística y comercial.

Guerrero alcanza ocupación hotelera de más de 90 % (Cortesía )

El próximo fin de semana, Acapulco será sede del "Airshow 2025″, evento que reunirá a más de 20 aeronaves. Las reservaciones anticipadas ya reflejan un incremento significativo, anticipando una ocupación muy favorable en los próximos días.

Con estos resultados, Guerrero reafirma su liderazgo turístico y su capacidad para ofrecer experiencias de calidad a visitantes nacionales y extranjeros.