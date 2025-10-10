Durante este viernes, 10 de octubre, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la ceremonia de graduación del primer escalón 2025 del Curso de Formación Inicial para Policía Estatal de Proximidad, donde 69 elementos, incluyendo 36 mujeres, terminaron su formación para integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero.

El evento se llevó a cabo en la Universidad Policial del Estado de Guerrero, donde la mandataria reconoció el esfuerzo y disciplina de los cadetes.

“Nuestra Policía Estatal es una de las instituciones que más orgullo nos genera. En ella se refleja el compromiso y la vocación de servicio de mujeres y hombres que trabajan todos los días por la seguridad de Guerrero. Su labor no solo consiste en mantener el orden, sino en fortalecer la confianza ciudadana” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Evelyn Salgado destaca avance en igualdad de género dentro de la policía

Durante la ceremonia, la mandataria felicitó a las 36 mujeres que culminaron su adiestramiento, señalando que es una evidencia clara del avance significativo que se tiene en igualdad de género dentro de las instituciones de seguridad del estado.

De 69 nuevos elementos de la policía que terminaron sus estudios, 36 son mujeres

Asimismo, detalló que la formación de los nuevos elementos se realizó conforme a los lineamientos del Programa Rector de Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de fortalecer sus capacidades de inteligencia, proximidad ciudadana y reacción inmediata, para garantizar la paz y seguridad en Guerrero.

En el evento también participaron el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Antonio Ledesma, el senador Félix Salgado Macedonio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Oscar García Ponce de León, entre otras autoridades estatales y federales.

Con la graduación de estos elementos, el gobierno de Guerrero reafirma su compromiso por mejorar la seguridad de la entidad con el refuerzo de su Policía Estatal, con valores firmes y enfoque en el servicio ciudadano.