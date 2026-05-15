El Gobierno de Guerrero anunció el reforzamiento de la Base de Operaciones Interinstitucionales en comunidades del municipio de Atlixtac, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mantener la estabilidad social en la región de la Montaña baja.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que las acciones se concentran principalmente en las localidades de Huitzapula Norte y Huitzapula Sur, donde se incrementó la presencia de corporaciones de seguridad estatales y federales.

Guerrero mantiene recorridos de vigilancia en comunidades de Atlixtac

Durante una reunión con habitantes y autoridades comunitarias, el funcionario explicó que al operativo se integraron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, con la finalidad de brindar mayor tranquilidad a las familias de la zona.

Gobierno de Guerrero incrementa presencia institucional en comunidades (cortesía)

De acuerdo con autoridades estatales, además de mantener presencia fija en Huitzapula Norte, las fuerzas de seguridad realizan recorridos de vigilancia en localidades cercanas para prevenir situaciones de riesgo y reforzar las condiciones de paz.

Francisco Rodríguez Cisneros señaló que estas acciones forman parte de la estrategia coordinada entre el Gobierno de Guerrero y el Gobierno de México para fortalecer la seguridad en municipios prioritarios.

Gobierno de Guerrero incrementa presencia institucional en comunidades (cortesía)

En el encuentro también participaron representantes de Gobernación en la región Montaña, mandos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y autoridades militares del 93 Batallón de Infantería.

El gobierno estatal reiteró que continuará el despliegue institucional en la zona con el objetivo de proteger a la población y garantizar condiciones de estabilidad para las comunidades de Atlixtac.