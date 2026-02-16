La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en coordinación con el Gobierno de México, mantiene una tendencia sostenida a la baja en el delito de secuestro en Guerrero, como resultado de la estrategia integral de seguridad implementada en la entidad.

Autoridades estatales destacaron que la coordinación entre fuerzas estatales y federales ha permitido reforzar acciones de prevención, vigilancia e inteligencia para reducir delitos de alto impacto y fortalecer la protección de las familias guerrerenses.

Guerrero registra solo 5 secuestros en 2025, según cifras oficiales

Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 se contabilizaron 302 delitos relacionados con afectaciones a la libertad personal, de los cuales únicamente 5 corresponden a secuestro.

Del total de casos:

Cuatro fueron clasificados como secuestro extorsivo.

Uno como secuestro exprés.

No se reportaron secuestros con calidad de rehén ni secuestros con fines de causar daño. Asimismo, no se registraron casos de tráfico de menores ni de rapto en el periodo analizado.

Las cifras oficiales indican que 297 denuncias se concentraron en la categoría de otros delitos contra la libertad personal, lo que mantiene al secuestro en niveles bajos dentro del comportamiento histórico del estado.

Estos resultados responden al fortalecimiento de operativos coordinados y al trabajo conjunto con instituciones federales, priorizando la atención a delitos de alto impacto.

El gobierno estatal reiteró que continuará trabajando de manera permanente para consolidar entornos de paz, garantizar el acceso a la justicia y preservar la tranquilidad de las familias en Guerrero.