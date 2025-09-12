Guerrero continúa en la búsqueda de estrategias para fortalecer el turismo, y gracias a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, la entidad se prepara para recibir a visitantes nacionales y extranjeros con el fin de celebrar la Independencia de México.

Guerrero aumenta sus búsquedas en plataformas de turismo

Diversos hoteles, restaurantes y lugares turísticos de Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Taxco y La Unión, se preparan para un fin de semana con actividades gastronómicas, culturales y deportivas con el fin de ofrecer un ambiente ideal para las fiestas patrias.

De acuerdo con el titular de Turismo Local, Simón Quiñones Orozco, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dio a conocer que se pronostican condiciones óptimas en el clima, por lo que los visitantes podrán disfrutar de una festividad al aire libre.

Guerrero es el estado número para visitar en las fiestas patrias (Cortesía)

El titular, aseguró que estas acciones impulsadas por la gobernadora del estado, reflejan el compromiso de generar experiencias positivas para los visitantes.

Asimismo, señaló que, de acuerdo con la plataforma Booking, Acapulco se encuentra como el destino número uno en México para la celebración de las fiestas patrias, pues hubo un incremento del 29% en búsquedas.

Finalmente, Simón Quiñones invitó a todos a visitar el “Hogar del Sol” para poder disfrutar de un fin de semana lleno de actividades que reflejan la tradición y cultura del país.