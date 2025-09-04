La gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, visitó el puerto de Acapulco para entregar 37 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia del programa como parte del programa Escuelas con Agua.

La mandataria señaló que este programa suma los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada y forma parte del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad presentado por el Gobierno Federal en noviembre pasado.

Estos esfuerzos, apuntó, fortalecen la distribución y acceso al agua, lo que contribuye a un entorno más digno y sostenible para estudiantes y personal que presta su servicios en las escuelas. Los 37 sistemas de captación, a los que se sumarán decenas más, beneficiarán a más de 7 mil 600 estudiantes de los municipios de Acapulco, Atoyac y Coyuca de Benítez.

“Este programa sin duda, fortalece a nuestras comunidades escolares y pone al bienestar de la niñez en el foco de todas las prioridades que tenemos, por todo lo que significa, porque una escuela con agua, es una escuela donde se aprende mejor y donde se construyen mejores oportunidades para las próximas generaciones” Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero

Benefician a 7 mil 600 alumnos con el programa Escuelas con Agua

Desde la Secundaria Técnica Número 1 ‘Juan de Dios Bátiz’, Evelyn Salgado agradeció a personal de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Educación Guerrero, así como a las autoridades municipales por adherirse a este importante programa.

Con los sistemas de captación, expuso, se disminuirá la dependencia de pipas y las escuelas se volverán auto sustentables en materia hídrica, al menos durante la época de lluvias. Esto, a su vez, propicia un mejor entorno para las siguientes generaciones.

La gobernadora también tomó protesta a los encargados de vigilar el funcionamiento y cuidado de estos sistemas, formados por alumnos, padres de familia y personal educativo. A ellos, les recordó el compromiso que han tomado para mantener las instalaciones en buen estado.

El director de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Coca-Cola México, Aldo Castrejón Gamiño, estuvo presente en el evento y explicó que el programa Escuela con Agua ha logrado captar 787 mil litros de agua,