El estado de Guerrero vive un fin de semana positivo en materia turística al registrar una ocupación hotelera del 72%, impulsada por el Día del Amor y la Amistad y la amplia oferta de actividades en sus principales destinos de playa y Pueblos Mágicos.

Bajo la estrategia de promoción del gobierno estatal encabezado por Evelyn Salgado Pineda, y a través de la Secretaría de Turismo estatal, se fortalecen acciones coordinadas con cámaras empresariales y prestadores de servicios para consolidar al llamado Hogar del Sol como uno de los destinos favoritos en México.

Acapulco e Ixtapa impulsan turismo en Guerrero por Día del Amor (Cortesía)

Miles de familias, parejas y grupos de amigos disfrutan este sábado de la riqueza natural, gastronómica y cultural que distingue a la entidad, además de promociones especiales en hoteles, restaurantes, playas y centros nocturnos con motivo del 14 de febrero.

Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo destacan en ocupación hotelera

En el caso de Acapulco, la ocupación hotelera general alcanza el 71.2%. Por zonas, la Diamante reporta 57.5%, la Dorada destaca con 81.9% y la Bahía Histórica registra 67% de actividad, cifras que reflejan la preferencia de turistas nacionales.

Por su parte, Ixtapa-Zihuatanejo se posiciona con 81.3% de ocupación promedio, consolidándose como uno de los destinos de playa más atractivos del Pacífico mexicano durante este fin de semana romántico.

En contraste, Taxco reporta 35.4% de ocupación, mientras que La Unión alcanza 58.4%, mostrando un flujo constante de visitantes que buscan opciones más tranquilas y experiencias culturales.

Estos resultados confirman la recuperación y dinamismo del turismo en Guerrero, sector clave para la economía estatal.

La coordinación entre autoridades y empresarios permite fortalecer la confianza de los visitantes y proyectar al estado como un destino competitivo, seguro y preparado para temporadas de alta afluencia.