Evelyn Salgado se reunió en Acapulco con el Secretario de Seguridad y el titular de la Secretaría de Marina, para fortalecer la coordinación operativa en Guerrero.

El encuentro, celebrado en la Base Naval, buscó avanzar en la pacificación integral de todas las regiones del estado, con un compromiso firme de garantizar la seguridad y la paz.

Evelyn Salgado reafirma compromiso con la seguridad de Guerrero como prioridad

La gobernadora Evelyn Salgado afirmó que la seguridad es una prioridad diaria en Guerrero, y resaltó el respaldo del Gobierno de México y las fuerzas armadas para consolidar una estrategia más efectiva.

Finalmente, reiteró que su administración mantendrá un trabajo cercano y coordinado con las instituciones de seguridad para asegurar bienestar y protección a los guerrerenses.