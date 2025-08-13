En un acto emotivo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la toma de protesta del Gobernador Infantil Jesús Alexander Cortez Navarrete y su gabinete 2025, simbolizando la confianza en las nuevas generaciones de Guerrero. Niñas de dos escuelas entregaron los bastones de mando, representando el inicio de una gestión dedicada a dar voz a la niñez guerrerense.

Compromisos y propuestas del gabinete infantil

Acompañada por el secretario de Juventud y Niñez, Carlos Sánchez García, Evelyn Salgado exhortó al gabinete infantil a cumplir con responsabilidad y amor por su comunidad. El Gobernador Infantil propuso una iniciativa para tipificar como delito armar a menores, además de instalar cámaras de seguridad, activar boletines de búsqueda en redes sociales y visitar escuelas para informar sobre derechos infantiles.

Reconocimiento y futuro de la niñez guerrerense

La gobernadora Evelyn Salgado reconoció al gabinete infantil como un ejemplo de participación ciudadana temprana, afirmando que son el futuro político del estado. Destacó la importancia de garantizar espacios seguros y dignos para el desarrollo de cada niña y niño en Guerrero.

Integrantes del gabinete infantil 2025

El gabinete infantil está compuesto por Jesús Alexander Cortez Navarrete como Gobernador Infantil y otros jóvenes en cargos como Presidenta Honoraria del DIF, Secretaria General de Gobierno, Oficial Mayor, Secretarios de Finanzas, Planeación, Bienestar, Seguridad, Educación, Juventud, Cultura, entre otros.

Continuidad en la participación infantil

Evelyn Salgado reiteró que su administración seguirá promoviendo la participación infantil para asegurar que la voz de los niños y niñas guerrerenses contribuya a construir un mejor futuro para Guerrero.