La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, aseguró que defender la soberanía también implica proteger el oro, la plata, los recursos naturales y las artesanías de Taxco, durante una gira de trabajo por este municipio de Guerrero.

En su visita, sostuvo un encuentro con representantes de los principales sectores productivos de la región, donde reiteró su compromiso de mantener una política cercana a la ciudadanía y de impulsar acciones para fortalecer el desarrollo económico y social del municipio.

Esthela Damián fortalece el diálogo con los sectores productivos de Taxco

A la reunión asistieron empresarios, maestros plateros, hoteleros, restauranteros, comisarios ejidales y dirigentes vecinales, quienes expresaron su respaldo al proyecto encabezado por Esthela Damián y coincidieron en la importancia de impulsar estrategias que favorezcan el crecimiento de Taxco.

Durante el encuentro también se destacó la relevancia de fortalecer actividades económicas como la platería, el turismo y el comercio, sectores que representan una parte importante de la identidad y la economía del municipio.

Esthela Damián reiteró que continuará recorriendo las distintas regiones de Guerrero para mantener un contacto directo con la población y conocer de primera mano las necesidades de cada comunidad, con el objetivo de impulsar proyectos que contribuyan al bienestar y al desarrollo local.