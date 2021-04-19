Chilpancingo, Guerrero.- Un presunto grupo criminal dejó una 'narcomanta' en contra del candidato del PRI a la Alcaldía de Tetipac, José Alberto Arce Rodríguez, quien hace dos semanas denunció que fue retenido y amenazado por hombres armados junto a su familia.

El mensaje escrito en una manta contra el candidato fue colgada frente al Ayuntamiento en la cabecera municipal, en la que se leían amenazas contra el aspirante, su familia y amigos, acusándole de ser secuestrador.

La manta fue retirada por elementos de la Policía Municipal y entregada a las autoridades competentes para proceder a investigar la veracidad y el origen de las amenazas.

El pasado 4 de junio, el candidato denunció que fue retenido junto con su familia en el domicilio de sus padres y días previos dos de sus colaboradores habían sido brutalmente golpeados y amenazados.

En su página de Facebook, el candidato a la alcaldía de dicho municipio ubicado en la Región Norte de la entidad, posteó un documento donde denunció “me veo en la necesidad de hacer este comunicado ya que el día lunes 4 de junio alrededor de las 22:30 horas, junto con mi familia fuimos víctimas de la inseguridad producto de este tiempo electoral”.

Relató que fueron retenidos por más de una hora dentro de la casa de sus padres, aunque no precisó si se trató de un asalto, el número de agresores o si estos iban armados.

Inmediatamente señala también que en días pasados dos integrantes de su equipo de campaña fueron “brutalmente” golpeados y amenazados de sufrir alguna agresión en caso de seguir apoyando su proyecto político.

Sobre este segundo incidente el candidato no ha emitido ninguna postura, incluso ha desaparecido su perfil en Facebook y tampoco ante la Fiscalía General del Estado (FGE) ha presentado una denuncia formal.