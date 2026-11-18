Debido a su presunta responsabilidad en el homicidio del periodista Eduardo Flores en Acapulco registrado el pasado 14 de noviembre, Jonathan fue detenido en la misma demarcación guerrerense.

Así lo dio a conocer el Gabinete de Seguridad federal por medio de un comunicado en el que destacó que el sujeto fue asegurado en un operativo en el que participaron diversas dependencias.

Cabe destacar que el periodista Eduardo Flores Salado fue encontrado sin vida en inmediaciones de la colonia Canuto Nogueda que se ubica en la periferia de Acapulco, Guerrero.

Aseguran a sujeto implicado en homicidio del periodista Eduardo Flores

En seguimiento a las investigaciones que se iniciaron por el homicidio del periodista Eduardo Flores, autoridades lograron la detención de Jonathan, señalado como presunto responsable.

La captura se concretó el 17 de noviembre en Acapulco, mediante un operativo coordinado entre Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía estatal y Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

Detienen a presunto responsable del homicidio del periodista Eduardo “N” en Acapulco (Fiscalía de Guerrero )

La acción se ejecutó luego de que la Fiscalía General de Guerrero reunió datos de prueba, identificó al probable responsable y solicitó al juez la orden de aprehensión que permitió la detención.

Jonathan quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme a derecho, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional reiteraron su compromiso de mantener cooperación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno mediante acciones coordinadas.

Periodista Eduardo Flores fue asesinado en Acapulco

La noche del 14 de noviembre, el periodista Eduardo Flores, de 42 años, fue hallado sin vida en la colonia Canuto Nogueda, en Acapulco, Guerrero, con lesiones en el cuello.

Ante lo ocurrido, la Fiscalía General de Guerrero inició las investigaciones por el homicidio calificado y recabó datos de prueba en el lugar para identificar a los responsables del crimen.

Eduardo Flores, periodista asesinado (especial)

El periodista Eduardo Flores era colaborador en el medio Enfoque Informativo, además de que se le recuerda por ser fundador del colectivo Prensa Rosa, integrado por periodistas LGBT+ de Guerrero.

Se debe resaltar que luego del crimen se desató una oleada reacciones en el gremio periodístico y en organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que exigieron esclarecer los hechos.