En entrevista con Ciro Gomez Leyva, el presidente y director general de Guro Nájera y Enfoque Informativo, Héctor Nájera aseguró que se tiene dudas en la detención de Jonathan N por asesinato del periodista, Eduardo Flores en Acapulco, Guerrero.

Tras contar que tuvo contacto con el patrón de Jonathan N, quien le precisó que trabaja como albañil, así como le aseguró que se están cometiendo un error en su detención como presunto asesinato de Eduardo Flores.

“Me habló el patrón, me expresó que Jonathan N es albañil, me dijo yo conozco a mi trabajador, están cometiendo un error, él es muy trabajador, es muy puntual, muy concreto en toda su chamba”. Héctor Nájera, presidente y director general de Guro Nájera y Enfoque Informativo

Incluso en su trabajo periodístico, Héctor Nájera dijo ya haber tenido contacto con la familia de Jonathan N; su madre quien fuera entrevistada, dijo que la detención de su hijo es solo para ser un chivo expiatorio.

Exigen a la Fiscalía de Guerrero comprobar detención de Jonathan N por asesinato de Eduardo Flores

Ante las dudas que ha generado la detención de Jonathan N por asesinato de Eduardo Flores, el periodista Héctor Nájera ha exigido a la Fiscalía del Estado de Guerrero aclarar la situación.

Al precisar que el fiscal de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda tiene la obligación o su vocero de dar un comunicado verbal, fuera de los boletines emitidos, para conocer más sobre el caso de Eduardo Flores.

Asimismo, Héctor Nájera dijo que las autoridades les cerraron las puertas, tras la marcha que se realizó el miércoles 18 de noviembre por la justicia de Eduardo Flores “nadie salió a decir que entre una comisión para dar certeza a la sociedad”.

Y por lo que dijo que la exigencia que viene tanto del gremio periodístico del estado, así como de la sociedad civil, pues Eduardo Flores no solo sobresalió por su labor periodista en el estado, sino también como persona LGTBQ+.