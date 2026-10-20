Citlali Calixto Jiménez formalizó su registro para participar en el proceso interno de Morena en Acapulco con el objetivo de encabezar la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación.

Acapulco es mi casa y mi causa. Decidí dar este paso con plena conciencia de la magnitud del reto, pero también con la absoluta certeza de mis capacidades y del amor que siento por mi tierra. Citlali Calixto Jiménez, diputada local de Guerrero

La diputada local de Guerrero destacó su experiencia política, su trabajo territorial y la gestión de programas sociales como parte de su trayectoria.

Asimismo, planteó una propuesta enfocada en la renovación política, la cercanía con la ciudadanía y el fortalecimiento de la participación de las mujeres en la vida pública, de cara a los retos que enfrenta el municipio y las elecciones 2027.

Citlali Calixto se registra en proceso interno de Morena (cortesía )

Citlali Calixto destaca su trayectoria legislativa y gestión social

La diputada local de Guerrero, Citlali Calixto destacó su experiencia en el Congreso de Guerrero, donde se convirtió en la legisladora más joven en presidir la Junta de Coordinación Política (JUCOPO)..

También señaló que ha impulsado la puesta en marcha de 15 programas de gestión social en territorio, con los que ha buscado atender las necesidades de distintos sectores de Acapulco, entre ellos transportistas, comerciantes, pescadores y familias del ámbito rural.

La diputada atribuyó su vocación humanista a su formación en una familia trabajadora de izquierda, que, explicó, le enseñó a comprender las necesidades de los sectores populares.

Propone una renovación política sin ruptura en Acapulco

La aspirante afirmó que su propuesta se basa en una “renovación sin ruptura”, orientada a consolidar los avances, corregir lo necesario e impulsar métodos de trabajo eficientes para mejorar el bienestar de las comunidades con mayor rezago en el municipio.

Asimismo, vinculó su participación con la necesidad de reducir la brecha de género en el ámbito municipal y acompañar el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La legisladora recordó que su registro coincidió con el 73 aniversario del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas.

La diputada local de Guerrero, Citlali Calixto aseguró que conducirá su participación en el proceso interno de Morena con apego a las reglas del partido, mediante el diálogo y la presentación de propuestas, sin descalificaciones ni acciones que generen división.