Mónica Ordoñez anunció su registro al proceso interno de Morena para buscar la coordinación de la defensa de la transformación y la soberanía en Nezahualcóyotl rumbo a las elecciones 2027.

A través de redes sociales, Mónica Ordoñez cuestionó los cacicazgos y el gasto en eventos masivos de otros aspirantes, destacando que ella “no tiene padrino político” ni proviene del PRI o del PAN.

Mónica Ordóñez se suma al proceso interno para la coordinación de Morena en Nezahualcóyotl

Mónica Ordóñez compartió en redes que tomó la decisión de registrarse para la coordinación de Morena en Nezahualcóyotl a petición de familiares, habitantes del municipio, amistades y seguidores.

Mónica Ordóñez se suma al proceso interno para la coordinación de Morena en Nezahualcóyotl (Captura de pantalla)

Destacó que cuenta con más de 60 mil seguidores en X y expresó su expectativa de que, su nivel de reconocimiento, no represente un obstáculo para participar en el proceso interno del partido.

La aspirante señaló que no dispone de dinero para organizar eventos, como, según ella, lo están haciendo otros aspirantes, y manifestó su preocupación por que esa situación pueda perjudicar sus resultados.

“Mi problema es que no tengo dinero para despilfarrar en eventos masivos como le andan haciendo varios”. Mónica Ordóñez

Asimismo, Mónica Ordóñez enfatizó que no cuenta con respaldo de un padrino político, por lo que espera que no haya inconveniente con que “nadie la conozca”, pues para eso será la “campaña”.

Por ahora, la publicación confirma su intención de participar en el proceso interno para la coordinación de Morena en Nezahualcóyotl, a la que también se han registrado: