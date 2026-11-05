La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Gobierno de Guerrero realizó pagos por 16 millones 81 mil 835 pesos a 211 trabajadores fallecidos, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) durante 2025.

De acuerdo con los resultados de la fiscalización, la Secretaría de Educación Guerrero efectuó las erogaciones después de las fechas de defunción reportadas por la Secretaría de Salud.

Aunque el gobierno estatal acreditó que los pagos correspondientes a 58 trabajadores fueron entregados a sus deudos, quedaron pendientes de aclarar 10 millones 179 mil 703 pesos correspondientes a 153 personas.

ASF señala pagos pendientes de aclarar a trabajadores fallecidos en Guerrero

La auditoría también identificó pagos a trabajadores que presuntamente desempeñaron funciones en dos turnos dentro del mismo horario o en centros de trabajo ubicados en lugares geográficamente incompatibles. Además, se observaron erogaciones a personal que contaba con licencia sin goce de sueldo.

Otro de los señalamientos corresponde a trabajadores que ocuparon cargos de representación popular y recibieron recursos del FONE sin que se acreditara el cumplimiento de labores docentes en sus centros de trabajo.

En este rubro, la ASF identificó 58 casos. El gobierno estatal presentó documentación para acreditar que 43 personas sí realizaron actividades docentes; sin embargo, quedaron pendientes de comprobar 15 casos por 5 millones 380 mil 640 pesos.

Guerrero debe aclarar recursos observados en auditoría al FONE

Durante 2025, el Gobierno de Guerrero recibió 26 mil 204 millones 679 mil 813 pesos del FONE. De ese monto, la ASF auditó 25 mil 873 millones 572 mil 191 pesos, equivalentes al 98.7 por ciento de los recursos transferidos.

Como resultado de la revisión, se reportó que el gobierno estatal reintegró 35 millones 762 mil 689 pesos a la Tesorería de la Federación. No obstante, permanecen pendientes de aclarar 37 millones 687 mil pesos.

Las observaciones forman parte de la revisión al ejercicio de los recursos federales destinados al pago de la nómina educativa y al gasto operativo en Guerrero durante 2025. La documentación presentada por el gobierno estatal fue considerada para solventar algunos señalamientos, mientras que otros permanecen sujetos a aclaración.