Guerrero Cándido, aspirante de Morena a la alcaldía de Xochistlahuaca fue asesinado a balazos la noche del martes 17 de noviembre en la región de la Costa Chica del estado de Guerrero.

De acuerdo con la información, el asesinato de Guerrero Cándido se dio en las inmediaciones de la comunidad de Arroyo Grande, luego de participar en diversas actividades políticas en la zona.

Matan a Guerrero Cándido en ataque armado en Costa Chica

Cerca de la medianoche del martes 17 de noviembre, se reportó un ataque armado con dos hombres que viajaban a bordo de una camionera por Arroyo Grande, uno de ellos fue identificado como Guerrero Cándido.

Asesinan a Guerrero Cándido, aspirante de Morena a la alcaldía de Xochistlahuaca (Guerrero Cándido)

Reportes indican que el hombre que lo acompañaba era Tranquilino López, quien también murió luego de ser interceptados por sujetos armados, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra ellos.

Guerrero Cándido, también conocido como el “Comandante Tigre”, participaba en el proceso interno de Morena para encabezar los Comités de Defensa de la Transformación en Xochistlahuaca.

El Ayuntamiento de Xochistlahuaca confirmó el asesinato de los dos militantes de Morena, destacando que ya se mantiene coordinación para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Tras el ataque contra Guerrero Cándido y Tranquilino López, se desplegó a elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en la comunidad de Arroyo Grande para atender la situación.

Asesinan a Guerrero Cándido, aspirante de Morena a la alcaldía de Xochistlahuaca (H. Ayuntamiento Municipal Xochistlahuaca 2024-2027)

Otro aspirante de Morena fue asesinado en Guerrero

El asesinato de Guerrero Cándido ocurrió a un mes después del homicidio de Arturo Marín Acevedo, otro aspirante de Morena a la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en Cuajinicuilapa.

Arturo Marín Acevedo fue atacado a balazos el 17 de octubre de 2026, cuando circulaba por calles de ese municipio de la Costa Chica. Durante la agresión, su esposa también resultó herida.

Ambos homicidios ocurren en el contexto de los procesos internos de Morena para definir a sus representantes municipales rumbo a las elecciones 2027. Hasta el momento se desconoce el móvil de los ataques.