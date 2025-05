En Acapulco, Guerrero hoteleros no quieren otro Acamoto 2025 tras toneladas de basura y poca derrama económica que dejó como saldo este evento informal.

El puerto de Acapulco ha cambiado desde la pandemia y dos huracanes que han pasado por ahí, la vida nocturna es poco, mientras que la gastronomía local busca maneras de salir adelante.

Un recuento de empresarios y hoteleros ya no quieren que se lleve acabo otro evento como el Acamoto 2025, que les dejó toneladas de basura, detenidos, robos, muertos y poca derrama económica.

Hoteleros no quieren otro Acamoto 2025 tras toneladas de basura y poca derrama económica (Cuartoscuro)

Acapulco: Hoteleros no quieren otro evento Acamoto 2025 tras toneladas de basura y poca derrama económica

Hoteleros como José Luis Smithers Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles, consideró, para El Universal, que el puerto de Acapulco está muy por encima de eventos como el Acamoto 2025, luego de que dejaran toneladas de basura y poca derrama económica.

Declaró que “Acapulco no necesita de esos eventos que traen destrucción”, además aseguró que el puerto no está en crisis y que por eso no van a aceptar cualquier evento.

Enfatizó que el que piense que el Acamoto es una solución para Acapulco es “estúpido”.

“Acamoto viene un fin de semana al año y eso no nos interesa. Hay más productos ahorita” José Luis Smithers Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles

Cabe recordar que el Acamoto 2025 dejó como saldo en el puerto de Acapulco 8 personas muertas, 30 lesionadas, 45 detenidas, 120 motocicletas aseguradas y algunas con reporte de robo.

Asimismo según datos de la Secretaría de Protección Civil de Guerrero se recolectaron hasta 300 toneladas de basura en Acapulco tras este evento.

Acapulco: empresarios locales no quieren otro evento Acamoto 2025 tras toneladas de basura y poca derrama económica; denuncian venta foránea ilegal

Por su parte también Lilián Álvarez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Acapulco había pedido “piso parejo” al gobierno municipal, porque con la llegada del Acamoto 2025, llegaron al puerto vendedores foráneos , quienes realizan su venta de manera ilegal.

Pidió que además estos vendedores foráneos vendían sus productos alimenticios sin ningún tipo de medida higiénica.

Además comentó en entrevista para El Sol de Acapulco que restauranteros adheridos a la Canirac, no están de acuerdo que se lleve a cabo el AcaMoto en Acapulco.

“De por sí en Acapulco ya el comercio informal esta rebasado, entonces con ese tipo de ambulantes que vienen a incrementar el que ya tenemos en Acapulco se vuelve un caos completamente, además de que no cuentan con las medidas higiénicas necesarias y están operando ilegalmente” Lilián Álvarez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados