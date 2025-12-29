Guanajuato se consolida como referente nacional e internacional en innovación educativa al impulsar el Modelo Estatal de Microcredenciales, una estrategia que ha sido reconocida por la UNESCO por su impacto en la formación de talento, el desarrollo social y el fortalecimiento económico.

Durante el programa “Conectando con la Gente”, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó que este modelo coloca a las universidades como actores estratégicos para responder a las nuevas dinámicas del mercado laboral, mediante cursos cortos con valor académico y alta pertinencia productiva.

“El trabajo transversal, el hacer equipo para dar mayores resultados, ha sido una prioridad para esta Administración; por ello hoy vamos a hablar de un programa que estamos impulsando desde la Secretaría de Educación con el acompañamiento de la Secretaría de Economía, que son las microcredenciales” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Guanajuato impulsa educación flexible con microcredenciales

El secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez, explicó que las microcredenciales son reconocimientos académicos oficiales que certifican habilidades específicas, actuales y demandadas por el sector productivo. Asimismo, señaló que el programa nació a partir de escuchar directamente a las y los jóvenes, quienes buscan capacitación práctica, flexible y orientada a resultados.

Por su parte, la secretaria de Economía, Cristina Villaseñor Aguilar, resaltó que las empresas han encontrado en las microcredenciales una herramienta para reducir la incertidumbre en la contratación, identificar habilidades concretas y capacitar a su personal, incluso a personas que no cuentan con estudios formales.

Guanajuato es pionero en microcredenciales educativas reconocidas por la UNESCO (Cortesía)

El modelo se construye a partir de necesidades reales del sector económico, las cuales son atendidas por las universidades mediante programas validados por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y la COEPES.

Microcredenciales fortalecen el empleo y la productividad

Actualmente, el Catálogo Estatal de Microcredenciales, disponible en microcredenciales.gob.mx, cuenta con 64 programas activos y 91 más en proceso de dictaminación, lo que permitiría alcanzar 155 microcredenciales a inicios de 2026.

Entre la oferta destacan cursos en marketing digital con inteligencia artificial, modelado 3D, fotografía comercial, ingeniería de proyectos y bienestar organizacional.

Ana Elizabeth Reyes Sánchez, artesana del sector calzado, compartió que la microcredencial en pespunte que cursó en el IECA le permitió mejorar su técnica y fortalecer su emprendimiento.

Con este modelo, Guanajuato se adelanta a las tendencias globales y fortalece un sistema educativo más flexible, incluyente y conectado con el futuro del trabajo.