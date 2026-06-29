Guanajuato participará en el 4to. Desafío Empresarial PYME, etapa final del programa Exportar Sin Fronteras, impulsado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a través de la Secretaría de Economía y COFOCE.

El objetivo es preparar a once empresas Marca Guanajuato para competir en el Texas Restaurant Show 2026, uno de los encuentros más relevantes de la industria restaurantera en Norteamérica.

Las participantes fortalecieron sus estrategias de internacionalización ante un panel de especialistas en comercialización, exportación e innovación, quienes les compartieron recomendaciones para potenciar su propuesta de valor en mercados internacionales

COFOCE y Secretaría de Economía preparan a empresas guanajuatenses para competir en Texas

Las once participantes representarán a Guanajuato en el Texas Restaurant Show, que se celebrará del 11 al 13 de julio en San Antonio, Texas, donde podrán establecer vínculos comerciales e identificar tendencias de la industria.

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, subrayó que la preparación empresarial es clave para que las MIPYMES aprovechen las oportunidades del comercio internacional, destacando que las empresas han recibido capacitación en promoción internacional, herramientas comerciales y encuentros de negocio.

El director general de COFOCE, Luis Vargas Zavala, destacó que municipios como Yuriria, Salamanca, Celaya, Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo, Irapuato y León están representados en esta edición, demostrando que el talento guanajuatense puede competir en cualquier mercado.

Libia Dennise impulsa internacionalización de empresas guanajuatenses rumbo a Texas Restaurant Show. (Cortesía)

Estas son las once empresas Marca Guanajuato que participan en el 4to. Desafío Empresarial PYME

Las empresas seleccionadas son: Los Rojas, Tostadas Fanny, La Tradicional de Salgado, Nature In, Productos Rolinjers, Proteymar, Tashi, Tika Corazón, La Gacela Uniformes y Borsse, todas distinguidas con el sello Marca Guanajuato.

En el evento participaron representantes de COPARMEX, DHL, COFOCE e IECA, además de subsecretarios de Empleo, Atracción de Inversiones y Desarrollo de las MIPYMES.