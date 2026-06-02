Grupo ARHE avanza en la segunda fase de desarrollo del Mazatlán Logistics Center (MLC), proyecto estratégico que contempla la implementación de arrendamientos llave en mano hacia finales de 2026 como parte de su plan de crecimiento a largo plazo.

El presidente del Consejo de Administración de Grupo ARHE, MI Juan José Arellano Hernández, informó que esta nueva etapa responde a una estrategia previamente definida dentro del plan de negocios del complejo logístico, el cual busca consolidarse como un referente para la atracción de inversiones en el noroeste del país.

Grupo ARHE impulsa la expansión del Mazatlán Logistics Center en el noroeste del país

Arellano Hernández destacó que la segunda fase del proyecto ya cuenta con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que permite avanzar conforme a los tiempos establecidos para su desarrollo.

Asimismo, subrayó que el MLC fortalecerá el posicionamiento de Sinaloa como un nodo logístico estratégico, con capacidad para atender mercados regionales y nacionales.

El empresario reconoció que el contexto económico internacional ha generado cautela en diversos sectores de inversión; sin embargo, confió en que durante el segundo semestre del año se registren mejores condiciones para la reactivación de proyectos y la llegada de nuevos capitales.

Juan José Arellano impulsa segunda fase del Mazatlán Logistics Center. (Cortesía)

MLC proyecta más de 9 mil 800 millones de pesos y miles de empleos en Sinaloa

Durante la primera etapa del Mazatlán Logistics Center se invirtieron más de 900 millones de pesos, de los cuales 160 millones fueron destinados a la construcción del Puente de Retorno, infraestructura que facilita la conexión directa con la autopista Mazatlán-Culiacán.

La siguiente fase contempla una inversión superior a 9 mil 800 millones de pesos para el desarrollo de naves industriales, además de la generación estimada de 2 mil 800 empleos directos y 7 mil 800 empleos indirectos.

El complejo se encuentra ubicado en una zona estratégica, a 12 minutos de Mazatlán, 25 minutos del puerto y 30 minutos del Aeropuerto Internacional Rafael Buelna, condiciones que fortalecen su potencial para convertirse en uno de los principales centros logísticos del noroeste de México.