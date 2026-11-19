Grupo AJE es ejemplo de esa evolución y por ello, recientemente obtuvo el Premio a la Excelencia en los EMA Empresas Familiares 2026, reconocimiento que distingue su trayectoria, capacidad de transformación y visión de largo plazo.

La distinción fue entregada durante una ceremonia celebrada en la Casa García Alvarado, en Miraflores, Lima, organizada por PwC Perú, la revista G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares (AEF).

En la presente edición participaron compañías peruanas evaluadas por un jurado especializado bajo criterios de gobernanza, sucesión, legado, transformación y sostenibilidad.

Grupo AJE destacó particularmente al obtener el máximo reconocimiento de la edición, luego de sobresalir en tres categorías: Visión Transformadora y Resiliencia, Integridad y Valor Sostenible, así como Unidad y Liderazgo con Propósito.

Gerson Añaños, integrante de la segunda generación de la familia fundadora, recibió el galardón en representación de la compañía y destacó la importancia de atreverse a soñar en grande.

De emprendimiento a multinacional

El reconocimiento adquiere especial relevancia al considerar los orígenes de Grupo AJE. La historia de la multinacional latina comenzó en 1988, cuando la familia Añaños Jeri inició la producción de bebidas en Ayacucho, Perú, con Kola Real.

Lo que surgió como un emprendimiento regional, impulsado por el ingenio y la necesidad de encontrar oportunidades en un contexto económico y social complejo, llegó hasta su internacionalización en 1999, con su llegada a Venezuela.

Desde entonces, la compañía extendió sus operaciones hacia América Latina, Asia, África y Europa; además, de acuerdo mantiene presencia comercial en 23 países con más de una decena de marcas globales.

Excelencia con visión de futuro

A su dimensión internacional se suma una estrategia de diversificación e innovación que contempla nuevas oportunidades de negocio, desarrollo de productos y sostenibilidad.

En ese sentido, iniciativas como su “Revolución Natural” reflejan su apuesta por integrar el crecimiento económico con la conservación ambiental y el aprovechamiento responsable de la biodiversidad.

De ahí que, el Premio a la Excelencia EMA Empresas Familiares 2026 representa un reconocimiento a la historia empresarial de Grupo AJE, la cual logró trascender fronteras, profesionalizar su gestión y mantener el espíritu emprendedor de sus fundadores.

Su evolución confirma que la visión global, la capacidad de adaptación y la continuidad generacional pueden convertir un negocio familiar en un referente internacional.