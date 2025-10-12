En solidaridad con las familias afectadas por las intensas lluvias e inundaciones en el norte de Veracruz, el Gobierno del Pueblo, encabezado por Javier May Rodríguez, habilitó dos centros de acopio en la capital tabasqueña para reunir víveres y artículos de primera necesidad.

Tabasco se une para apoyar a las familias veracruzanas

El primer espacio se encuentra en el Centro Cultural Quinta Grijalva, donde desde las 8:00 horas del sábado 11 de octubre se reciben alimentos, así como productos de higiene personal y general.

El segundo centro opera en el Salón Alas, bajo resguardo del Sistema DIF Tabasco, ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar, colonia Atasta de Serra, cerca de la Ciudad Deportiva.

Gobierno del pueblo abre dos centros de acopio para familias afectadas en Veracruz. (Cortesía)

Ambos centros de acopio atienden en un horario de 8:00 a 20:00 horas. Además, quienes deseen colaborar desde otros municipios pueden acudir a los DIF municipales, donde también se estarán recibiendo donativos.

Artículos que se pueden donar: