El gobierno de Tabasco avanza en la modernización del Stand Ganadero del Parque Tabasco “Doña María”, una obra estratégica que forma parte del plan de infraestructura con el que la administración estatal busca detonar el desarrollo económico, la generación de empleo y el fortalecimiento del sector agropecuario.

El gobernador Javier May Rodríguez informó que la construcción de la nave de exposiciones y el restaurante del recinto ferial registra avances importantes, con una inversión superior a los 41.7 millones de pesos.

Javier May invertirá cerca de 10 mil millones de pesos en proyectos de Tabasco

El gobernador detalló que su administración contempla una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos en tan solo tres proyectos prioritarios durante los próximos dos años, además de 3 mil millones de pesos en obra pública durante el 2026.

Stand Ganadero posicionará a Tabasco como referente nacional (Cortesía)

El mandatario estuvo acompañado por autoridades municipales, como la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, donde explicó las acciones que transformarán la infraestructura productiva del estado y posicionarán a Tabasco como un referente nacional en distintos sectores, principalmente en la ganadería.

Asimismo, destacó que la renovación del Stand Ganadero marcará un antes y un después para la actividad ganadera, al ofrecer instalaciones modernas que permitirán exhibir y comercializar ganado con altos estándares genéticos.

De acuerdo con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, el proyecto contempla un restaurante con capacidad para 252 personas en la planta alta, cinco locales comerciales en la planta baja, una pista de exhibición con gradas y techumbre, así como áreas accesibles para personas con discapacidad y espacios de descanso para vaqueros.

Mientras que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca resaltó que la inversión en infraestructura se suma a programas como el Crédito Ganadero a la Palabra y el barrido sanitario, que han fortalecido al campo tabasqueño y convertido al estado en un referente a nivel nacional.

Autoridades del sector coincidieron que el nuevo Stand Ganadero permitirá albergar eventos nacionales e internacionales, así como diversificar su uso para actividades culturales, espectáculos y proyectos de equinoterapia.