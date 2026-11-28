Dependencias de los tres órdenes de gobierno del Ayuntamiento de Gómez Palacio, con la participación de la ciudadanía, empresas e instituciones educativas se llevó a cabo la jornada de reforestación “Gómez reforesta con el corazón”, mediante la cual se plantaron cerca de 200 árboles en el Parque Lineal Doroteo Arango, un espacio público de reciente creación.

Esta actividad, impulsada por la administración municipal que encabeza la presidenta Betzabé Martínez Arango, busca sumar esfuerzos entre gobierno y sociedad para mejorar el entorno urbano, recuperar espacios públicos y construir una ciudad más verde, donde el cuidado del medio ambiente sea una responsabilidad compartida.

La jornada se desarrolló en el tramo lateral del Canal de Sacramento, entre los bulevares Miguel Alemán y Carlos Herrera, donde se sembraron ejemplares de mezquite, lágrimas de San Pedro y framboyán, especies seleccionadas para fortalecer las condiciones ambientales de esta nueva área de convivencia familiar.

Reforestación en Parque Lineal Doroteo Arango (cortesía )

Participación ciudadana, empresarial y de los tres órdenes de gobierno

En la iniciativa participaron representantes de las empresas MLS, Pilgrim’s y Grúas Filadelfia, además de estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED, integrantes de Boy Scouts Grupo IV, jugadores del equipo de futbol profesional Internacionales de Gómez Palacio, representantes de la Mesa de Seguridad y jóvenes del programa Construyendo el Futuro.

Asimismo, se sumaron trabajadores de las direcciones municipales de Obras Públicas, Jurídico, Tesorería, DIF, Instituto Municipal de la Juventud, Protección Civil y SIDEAPA, junto con integrantes del grupo URI, Policía Ambiental, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, a través del Plan de Servicio Social.

Reforestación en Parque Lineal Doroteo Arango

Por su parte, la directora de Ecología y Protección al Ambiente, Ilse Estefanía Zarzosa Segura, agradeció a nombre de la alcaldesa Betzabé Martínez Arango la colaboración de todos los sectores asistentes y subrayó que la reforestación representa una inversión para el bienestar presente y futuro de Gómez Palacio, al mejorar la calidad del aire, generar sombra, favorecer la biodiversidad y ofrecer entornos más agradables para las familias.