La industria automotriz de vehículos pesados y organizaciones del autotransporte en México que representa ANPACT, y las cámaras y asociaciones del sector autotransporte y automotor, representadas por AMDA, ANTP, CANACAR, CANAPAT, CONATRAM, junto con CONCAMIN, mostraron su apoyo al Programa de Atención Inmediata para la Protección de la Industria de Vehículos Pesados, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El anuncio fue bien recibido por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos y asociaciones del autotransporte, que señalaron que el programa representa un paso relevante para modernizar unidades, mejorar la seguridad vial y generar empleos.

Sector autotransporte apoya renovación de camiones y autobuses

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT, en representación del sector, consideró que la estrategia impulsará la renovación del parque vehicular, reducirá emisiones contaminantes y fortalecerá la economía nacional. También destacaron que el autotransporte mueve más del 80% de mercancías en el país, por lo que la actualización de la flota tendrá impacto directo en la logística y la competitividad.

Cámaras del autotransporte apoyan medidas para reducir emisiones y fortalecer empleos (cortesía)

Entre los principales objetivos del plan se encuentran:

Incentivar la compra de camiones y autobuses nuevos fabricados en México

Fortalecer la cadena de proveeduría nacional

Facilitar el acceso a financiamiento para transportistaS

Disminuir la importación de unidades usadas con tecnología obsoleta

El programa contempla una bolsa inicial de 2 mil millones de pesos dirigida a esquemas de depreciación acelerada, con el propósito de estimular la adquisición de vehículos nuevos. A esta cifra se suman recursos de financiamiento a través de Nacional Financiera, que permitirán ampliar el alcance del proyecto y multiplicar los apoyos para la renovación vehicular.

De acuerdo con Ebrard, la meta es acelerar la sustitución de unidades con más de 19 años de antigüedad, incorporando tecnologías limpias y seguras. Asimismo, se busca proteger los empleos de la industria, la cual involucra cerca de 200 mil personas.

Cámaras del autotransporte apoyan medidas para reducir emisiones y fortalecer empleos (cortesía)

El plan forma parte de la política industrial del gobierno federal para fortalecer la producción nacional, impulsar la innovación tecnológica y reducir contaminantes. Es por ello, que se promueve la adopción de vehículos con estándares más avanzados, incluyendo unidades híbridas, a gas natural y con tecnología diésel de última generación.

“Este anuncio representa una decisión estratégica en beneficio del país y sobre todo de las y los mexicanos. El autotransporte es columna vertebral de nuestra economía. De hecho, todas las industrias del país utilizan los vehículos pesados para mover bienes, suministros y personas. Por ello, modernizar la flota vehicular, que tiene 19 años de antigüedad promedio, es una necesidad apremiante” Rogelio Arzare, presidente ejecutivo de ANPACT

Las cámaras empresariales también señalaron la importancia de establecer mecanismos para regular la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos, práctica que aseguraron distorsiona el mercado nacional y afecta a las pequeñas y medianas empresas del sector.

Finalmente, representantes del sector reiteraron su disposición para colaborar con el Gobierno de México en la implementación del programa y en el diseño de políticas públicas que fortalezcan el autotransporte, modernicen la flota y generen beneficios económicos, ambientales y de seguridad vial.