Gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación emitieron este viernes 14 de agosto de 2026 un pronunciamiento conjunto para refrendar su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la justicia social y la democracia en México.

El documento fue suscrito por 24 titulares de gobiernos estatales y de la Ciudad de México, quienes afirmaron formar parte de un movimiento surgido de la lucha social y popular enfocado en poner la política al servicio de la ciudadanía.

En su postura, los mandatarios rechazaron los sealamientos y campañas que buscan atribuir a su movimiento prácticas que históricamente han combatido. Asimismo, sostuvieron que sectores vinculados a la corrupción, delitos de cuello blanco o al crimen organizado carecen de autoridad moral para cuestionar el proyecto de transformación pública.

Rechazan injerencia extranjera y campañas de desinformación

Las y los gobernadores manifestaron su firme rechazo a cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos del país, remarcando que México es una nación libre, independiente y soberana.

Defenderemos siempre la soberanía nacional. No permitiremos la injerencia extranjera en asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones. México es un país libre, independiente y soberano, y así debe mantenerse.

Pronunciamiento de gobernadoras y Gobernadores de la 4T.

En el posicionamiento afirmaron que no abandonarán las causas del pueblo ni renunciarán a sus convicciones ante presiones, amenazas o campañas de desinformación promovidas por intereses particulares.

Ante quienes buscan generar división o temor, las y los mandatarios señalaron que su respuesta será continuar ofreciendo resultados desde sus respectivas responsabilidades de gobierno.

24 gobernadores de la 4T emiten pronunciamiento en defensa de la soberanía nacional.
24 gobernadores de la 4T emiten pronunciamiento en defensa de la soberanía nacional. (Cortesía)