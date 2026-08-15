Gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación emitieron este viernes 14 de agosto de 2026 un pronunciamiento conjunto para refrendar su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la justicia social y la democracia en México.

El documento fue suscrito por 24 titulares de gobiernos estatales y de la Ciudad de México, quienes afirmaron formar parte de un movimiento surgido de la lucha social y popular enfocado en poner la política al servicio de la ciudadanía.

En su postura, los mandatarios rechazaron los sealamientos y campañas que buscan atribuir a su movimiento prácticas que históricamente han combatido. Asimismo, sostuvieron que sectores vinculados a la corrupción, delitos de cuello blanco o al crimen organizado carecen de autoridad moral para cuestionar el proyecto de transformación pública.

Rechazan injerencia extranjera y campañas de desinformación

Las y los gobernadores manifestaron su firme rechazo a cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos del país, remarcando que México es una nación libre, independiente y soberana.

Defenderemos siempre la soberanía nacional. No permitiremos la injerencia extranjera en asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones. México es un país libre, independiente y soberano, y así debe mantenerse. Pronunciamiento de gobernadoras y Gobernadores de la 4T.

En el posicionamiento afirmaron que no abandonarán las causas del pueblo ni renunciarán a sus convicciones ante presiones, amenazas o campañas de desinformación promovidas por intereses particulares.

Ante quienes buscan generar división o temor, las y los mandatarios señalaron que su respuesta será continuar ofreciendo resultados desde sus respectivas responsabilidades de gobierno.