La tarde de este viernes 26 de diciembre de 2025, una fuga de hidrocarburo provocó la movilización de elementos de Protección Civil y personal de Pemex en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la fuga de hidrocarburo en Pemex se suscitó en donde se ubica el antiguo camino a Morelia y La Pedrera, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Cierran circulación por fuga de hidrocarburo en ducto de Pemex en Jalisco

Personal de Pemex en Jalisco, en conjunto con Bomberos de Protección Civil, atendieron una fuga de hidrocarburo en un ducto localizado en Tlajomulco de Zúñiga.

Imágenes de la fuga mostraron una gran columna de combustible saliendo por al ducto, debido a la presión del mismo.

Fuga de hidrocarburo moviliza a personal de Pemex en Jalisco (Protección Civil Jalisco)

Ante esta situación, los servicios de emergencia tomaron medidas de prevención, por lo que fue cerrada la circulación de manera total en el antiguo camino a Morelia y La Pedrera.

Para ello participaron elementos de la Guardia Nacional, quienes cerraron los caminos aledaños a la zona afectada por la fuga.

Asimismo, personal de Pemex llevó a cabo la construcción de un dique temporal para controlar la fuga de combustible, la cual alcanzó casi los 100 metros.

Por tal motivo, las autoridades recomendaron evitar por completo la zona, además de no utilizar objetos que generen chispas cerca de la zona de la fuga.

Autoridades de Jalisco señalaron que la fuga en el ducto de Pemex se encuentra bajo control; sin embargo, deben trabajar en mitigar las afectaciones que esta provocó y erradicar riesgos de explosión en la zona.