Tras el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena en Celaya, la periodista Azucena Uresti se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues aseguró que el mandatario federal convirtió el caso en tema político.

Ayer lunes, a dos días de haber iniciado las campañas municipales en Guanajuato, Gisela Gaytán fue asesinada durante un evento proselitista mientras iba acompañada por un grupo de simpatizantes de su postulación en Celaya.

AMLO lamentó el asesinato de Gisela Gaytán durante su conferencia mañanera de ayer 2 de abril en Palacio Nacional, en la cual argumentó que la candidata fue una persona que se dedicó a luchar por la democracia en México.

En ese sentido, el presidente reveló haberle planteado al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, la remoción del Fiscal General Carlos Zamarripa, quien se ha mantenido en el cargo desde febrero de 2009, es decir, más de 14 años.

“Muy respetuosamente, en su momento, porque lo considero una gente buena, no lo considero una gente perversa, al gobernador de Guanajuato le dije que les iba a ayudar a que cambiaran el Fiscal que creo que lleva 12 o 13 años. Se los plantee y ahí en corto le dije ‘Yo te recomendaría en que pienses en quitar al Fiscal sencillamente porque no hay resultados’. Y no solo no me hizo caso, no tomo en cuenta mi consejo de buena fe, sino que al día siguiente el consejero jurídico de la Presidencia de la República me dijo que le había hablado el Fiscal para decirle que ya sabía que yo había pedido que lo cambiaran. O sea, ¿quién le dijo? Pues el gobernador...”

AMLO