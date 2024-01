Ana Elizabeth García Vilchis, quien expone “Las Mentiras de la Semana” en la conferencia mañanera del presidente Andres Manuel López Obrador (AMLO), respondió a la periodista Azucena Uresti tras insistir que “ el periodismo está bajo acoso , bajo amenaza y bajo ataques constantes”.

Molesta, Ana Elizabeth García Vilchis afirmó que en el gobierno actual no “somos iguales” respecto a los anteriores, tras los comentarios de la periodista en su salida y otro en su programa de radio, en los cuales no ha cambiado la idea de “circunstancias actuales” y presiones.

Ana Elizabeth García Vilchis dijo a Azucena Uresti que en este gobierno no hay ataques a los periodistas como los hubo, por ejemplo, en el de Felipe Calderón.

“Señora Azucena Uresti, en este gobierno no hay ataques contra los periodistas de parte del gobierno federal... que se escuche fuerte y que se escuche lejos, no somos iguales, y medios y figuras de la oposición siguen utilizando su nombre para denunciar la supuesta censura del gobierno y el autoritarismo lo cual usted y todos sabemos que es falso. El gobierno de México encabezado pro el presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado su respeto a la libertad de pensamiento... aunque no se este de acuerdo. Este gobierno no promueve el pensamiento único... argumenta abiertamente...”

Ana Elizabeth García Vilchis