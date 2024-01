Azucena Uresti, periodista mexicana, le dice misógino y agresor a AMLO, además de asegurar que el presidente de México “finge que no conoce su nombre” al mencionarla en sus conferencias mañaneras.

Esto durante una entrevista para Grupo Fórmula en la cual abordaba el tema del ataque a la comunidad de Buenavista de los Hurtado, Guerrero, mismo que AMLO acusó que ha sido magnificado por los medios.

“ El presidente es misógino, es un agresor constante de las mujeres ”, señaló Azucena Uresti, quien también criticó a AMLO por no haber respetado la identidad de género de la diputada Salma Luévano.

Y es que, según la periodista, AMLO atenta continuamente contra la integridad de las personas, en su mayoría aquellas de los medios de comunicación; “finge que no conoce mi nombre”, añadió.

La periodista Azucena Uresti se defendió de AMLO luego de que este se fuera en contra de los medios de comunicación por magnificar casos como la masacre en Buenavista de los Hurtado, Guerrero.

Y en un diálogo que mantenía con el sacerdote de la comunidad de los hechos, lo llamó misógino y agresor por dos importantes razones que describió en su espacio comunicativo de Grupo Fórmula.

En primer lugar, Azucena Uresti le dijo a AMLO misógino y agresor por llamar a la diputada Salma Luévano como “hombre vestido de mujer ” ignorando la identidad de género de la funcionaria de Morena.

Asimismo, la periodista argumentó que AMLO confunde constantemente su nombre a manera de agredirla en razón de que le resta importancia a su quehacer profesional y como persona.

De este modo, según Azucena Uresti, AMLO no hace más que evidenciar que es un agresor y misógino, sobre todo por irse contra del sector de las mujeres periodistas y de la vida política.

“El presidente es misógino, es un agresor constante de las mujeres, ha sido un agresor constante en este sentido de mi persona. A mí no me asusta que el presidente me nombre en sus mañaneras porque yo sí me equivoco puedo aceptarlo”.

Para concluir con su intervención sobre AMLO, Azucena Uresti enfatizó en cómo AMLO se ha expresado sobre ella en repetidas ocasiones sin decir de manera correcta su nombre .

Por ende, solicitó tajantemente que deje de mencionarla durante sus conferencias mañaneras ya que al “fingir que no conoce su nombre” deja en claro que quizá su labor no es tan importante para ser criticada.

“El presidente es misógino, es discriminador y es un agresor contra las mujeres periodistas [...] Finge cada vez que me menciona, una, dos, tres, diez, veinte, veinticinco, treinta veces que no conoce mi nombre, y si no conoce mi nombre, presidente y no le parece importante, entonces no me mencione”.

Azucena Uresti