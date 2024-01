El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó las razones por las que Azucena Uresti renunció a Milenio y puso en la mesa una posible “mala fe” en el anuncio de la periodista.

Desde la conferencia mañanera del 22 de enero, AMLO aseguró que tras el anuncio del último programa de Uresti en Milenio, comenzaron a levantarse sospechas sobre su posible intervención en su salida.

El presidente aseguró que no hubo ninguna “circunstancia especial” para la salida de la periodista Azucena Uresti; sin embargo, lamentó que en cuánto anunció su salida, se le culpó a él.

El presidente AMLO recordó que Azucena Uresti anunció su salida de Milenio debido a “las circunstancias” y resaltó que inmediatamente fue culpado por ello.

Azucena Uresti resaltó “bajo estas circunstancias llegan las definiciones” y los ciclos se cierran; sin embargo, espera seguir ejerciendo el periodismo con “pasión, con libertad y compromiso”.

Ante las declaraciones de la periodista, AMLO aseguró que el término “circunstancias” es “muy bello” y fue muy bien aplicado por Azucena Uresti porque es mejor que el concepto de “coyuntura”.

Sin embargo, AMLO considera que no hay “ninguna circunstancia especial” en los medios de comunicación en su gobierno, pues se está garantizando la libertad de expresión.

Además, consideró que podría haber “mala fe” por parte de Uresti ante el uso de la palabra “circunstancias”, pues comenzaron a acusar a su gobierno de censura.

“Ayer, antier, el fin de semana, una periodista habló de que se salía de un medio y se iba a otro. No que se iba a otro, que se salía de un medio por las circunstancias especiales, las circunstancias es un término muy bien aplicado, muy bello, ‘yo y mi s circunstancias’. Es mucho mejor usar esa palabra, ese término, ese concepto que ‘por la coyuntura’...pero no hay ninguna circunstancia especial en cuanto a los medios. Se garantiza la libertad a todos, nada más que la periodista, no sé si de buena o mala fe opone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes sobre censura”

AMLO