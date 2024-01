Tras la salida de Azucena Uresti de Milenio, la madre buscadora Ceci Flores mandó un emotivo mensaje a la periodista, en el cual reconoció su labor y trayectoria como comunicadora.

Azucena Uresti anunció su salida de la empresa informativa el viernes 21 de enero “dadas las circunstancias actuales”. Sin embargo, no hizo mayor explicación sobre este punto.

Esto fue lo que declaró en primera instancia la periodista:

“Me siento muy orgullosa porque aquí se han escuchado las voces de todos, las voces de aquellos que son silenciados”, aseguró Azucena Uresti, quien recordó que fue amenazada en 2021 por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Finalmente, la presentadora hizo un largo agradecimiento a su equipo de trabajo, así como a la audiencia que la acompañó en Milenio durante 20 años.

En ese sentido, Ceci Flores escribió en redes sociales: “Querida Azucena Uresti, con tu salida me di cuenta de algo que duele: todas las mujeres en este país somos buscadoras”.

“Hay algunas que buscan justicia desde una cárcel inmerecida. Hay otras que buscan dejar de ser golpeadas por sus parejas. Hay quienes buscan un pueblo donde asentar a su familia después de ser desplazadas”, publicó.

Tras la salida de Azucena Uresti de Milenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) invitó a la periodista a explicar las “circunstancias especiales” en las que se produjo su renuncia de la empresa informativa.

AMLO hizo una pausa durante una evaluación de los Programas del Bienestar que realizó en Durango para hacer referencia al caso de Azucena Uresti:

“Nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida a hablarle a un dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista”

AMLO