Las y los guionistas mexicanos tienen una nueva oportunidad para demostrar su talento en el 24° Concurso Nacional de Guion: La semilla del cine mexicano. Este certamen, organizado por el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), busca impulsar las historias que definirán el futuro de nuestra cinematografía.

La iniciativa se realiza en colaboración con el Gobierno del Estado de Guanajuato, Fundación Expresión en Corto AC, Escribe Cine AC, Corporación Cinéfila, Wabi Entertainment y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

El semillero de las grandes historias: ¿De qué trata el Concurso Nacional de Guion?

Desde su creación en 2002, este certamen se ha consolidado como un pilar fundamental para la formación y la industria del cine en México. Durante 24 años ininterrumpidos, ha servido como la plataforma principal para fortalecer la producción nacional desde su base: la escritura cinematográfica.

El impacto de este concurso trasciende el papel. Proyectos ganadores de ediciones anteriores hoy son referentes del cine contemporáneo, tales como:

Mano de Obra (David Zonana)

El Incidente (Isaac Ezban)

Cosas Insignificantes (Andrea Martínez)

En la edición de 2025, se recibieron 419 guiones de 30 estados de la República y 10 países. Los triunfadores de ese año fueron:

Largometraje: Sangre Mezcal, de José Armando Cuevas y Carlos González López.

Cortometraje: El Hablador, de José Jaime Vásquez Chaires.

¡Prepara tu libreto! Todo lo que necesitas saber sobre la Convocatoria GIFF 2026

La inscripción permanecerá abierta del 17 de marzo al 16 de abril de 2026, con cierre a las 14:00 horas. Pueden participar autores mexicanos (aunque residan en el extranjero), así como extranjeros naturalizados o residentes con antigüedad mínima de tres años, siempre que sean mayores de 18 años.

Los trabajos deben cumplir con los siguientes requisitos técnicos:

Idioma: Escritos en español con sinopsis corta.

Registro: Contar con registro ante INDAUTOR o WGA.

Extensión: Largometrajes (85 a 120 minutos) y cortometrajes (1 a 10 minutos).

Formato: Estilo profesional con tipografía Courier o Courier New de 12 puntos e interlineado sencillo.

Es importante recordar que la convocatoria contempla el guion literario, por lo que no se deben incluir indicaciones técnicas de cámara, salvo acotaciones indispensables para la narrativa.

No existe un límite en el número de guiones que cada autor puede presentar, siempre que se cubra la cuota de inscripción estipulada en las bases. Los premios para esta edición consisten en:

Largometraje: $50,000.00 MXN en efectivo y asesoría de Script Doctoring.

Cortometraje: $20,000.00 MXN en efectivo.

Consulta las bases completas y realiza tu registro en el sitio oficial www.giff.mx. ¡Es momento de que tu historia cobre vida!