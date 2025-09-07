¿Quieres saber quién es David Pablos? El cineasta mexicano ganador del León Queer con su película “En El Camino”, en Horizontes de Venecia.

La edición 82 del Festival de Cine de Venecia reconoció a la nueva cinta del director David Pablos.

¿Quién es David Pablos?

David Pablos es un director, editor y guionista mexicano. En su filmografía destacan las películas La Vida Después y La Elegidas.

A lo largo de su carrera David Pablos ha sido reconocido y premiado en festivales nacionales e internacionales.

Igualmente ha recibido el Premio Ariel en las categorías de:

Mejor Película de Ficción

Mejor Director

Mejor Guion Original

David Pablos, director mexicano (@david.pablos / Instagram)

¿Cuántos años tiene David Pablos?

En la actualidad, David Pablos tiene 41 años de edad. Nació el 11 de septiembre 1983 en Tijuana, Baja California.

¿Quién es el esposa de David Pablos?

No se tiene información acerca de la vida sentimental de David Pablos.

David Pablos, director mexicano (@david.pablos / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es David Pablos?

Por su fecha de nacimiento, el signo zodiacal de David Pablos es Virgo.

David Pablos, director mexicano (@david.pablos / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene David Pablos?

Se desconoce si David Pablos tiene hijos.

David Pablos, director mexicano (@david.pablos / Instagram)

¿Qué estudió David Pablos?

El director David Pablos estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

Además consiguió una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes(FONCA) con la que se especializó en guion.

David Pablos, director mexicano (@david.pablos / Instagram)

¿En qué ha trabajado David Pablos?

En 2006, durante su estancia en el CCC, David Pablos dirigió el cortometraje El mundo al atardecer.

Un años después realizaría Sobreviviendo a Warhol y el mediometraje La canción de los niños muertos en 2008.

Las películas, documentales y series en las que ha participado David Pablos son estas:

Un frontera, todas las fronteras (2010) / Documental

La vida después (2013)

Las elegida (2015)

El baile de los 41 (2020)

La cabeza de Joaquín Murrieta (2023) / Serie

En el camino (2025)

David Pablos, director mexicano (@david.pablos / Instagram)

David Pablos gana el León Queer con su película “En El Camino”, en Festival de Cine de Venecia 2025

El director David Pablos ganó el Premio Orizzonti a Mejor película por la cinta En el camino y se le reconoció con el 19º León Queer, galardón colateral del festival.

En El Camino es una una historia de amor homosexual ambientada en Ciudad Juárez.

La cinta es protagonizada por los actores Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez.

Su trama se centra en los camioneros apodados el Veneno y El Muñeco quienes viven un romance homosexual en un entorno machista.

Diego Luna, de 45 años de edad, produjo En El Camino. La película será estrenada en El Festival de Cine de Morelia 2025.

Al recibir el premio, David Pablos expresó lo siguiente:

Quiero agradecer al jurado por este bello reconocimiento. También quiero agradecer a mi productora Inna Payán por ser una fiel aliada desde el principio de la idea, a mi equipo por su pasión, su involucramiento por creer en el proyecto y a los actores por la forma en la que se entregaron a este filme y lo dieron todo. Esta película es muy personal, viene de las entrañas y es hermoso ver que conecta con otras personas. David Pablos, director