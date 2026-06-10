El Gobierno de Tepic a cargo de Geraldine Ponce presentó la actualización de la aplicación Alerta Violeta, una herramienta que durante los últimos cuatro años ha brindado atención inmediata a mujeres en situación de riesgo mediante un sistema de auxilio conectado directamente con las Unidades Violeta.

La nueva versión, denominada Alerta Violeta 2.0 incorpora el uso de drones como parte de una estrategia innovadora para fortalecer la respuesta ante reportes relacionados con violencia de género.

El Gobierno de Tepic a cargo de Geraldine Ponce presentó la actualización de la aplicación Alerta Violeta. (CORTESIA. )

¿Cómo funciona la Alerta Violeta?

Funciona mediante un botón de auxilio que, al ser activado envía en tiempo real la ubicación de la víctima a las corporaciones de seguridad. Con esta información, las Unidades Violeta acuden de manera inmediata al lugar para brindar atención y protección.

Además, con la actualización 2.0, aparte de desplegar a las patrullas especializadas, se desplegarán los drones de respuesta rápida que podrán llegar antes que las unidades terrestres.

Una vez en el sitio, el dron se posicionará sobre la zona de riesgo y emitirá un mensaje sonoro informando que las autoridades ya se encuentran en camino. Al mismo tiempo documentará en tiempo real y transmitirá la información a los centros de monitoreo y a las corporaciones responsables de la atención de la emergencia.

Esta nueva herramienta permitirá fortalecer la capacidad de reacción, mejorar el seguimiento de los incidentes y brindar mayor protección a las mujeres mientras reciben el apoyo de las autoridades.

Con Alerta Violeta 2.0, Tepic reafirma su compromiso de utilizar la innovación y la tecnología para construir una ciudad más segura para las mujeres, incorporando nuevas herramientas que permitan prevenir, atender y combatir la violencia de género.