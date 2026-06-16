La senadora Geovanna Bañuelos refrendó su compromiso y solidaridad con los productores del campo de Zacatecas, reiterando su acompañamiento ante la crisis en los centros de acopio de frijol.

Lo hizo en el marco de las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, convocadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en municipios de mayor producción frijolera del estado.

Seguimos dando la batalla por nuestros productores del campo. Seguimos comprometidos con las luchas legítimas y con los sectores que requieren nuestro apoyo. Geovanna Bañuelos, Senadora.

Geovanna Bañuelos impulsa iniciativas contra el coyotaje y por la regulación de centros de acopio

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ha presentado diversas iniciativas en favor del sector agrícola. A finales de marzo propuso tipificar como delito el coyotaje agrícola para frenar a la llamada “mafia de coyotes” que se aprovecha de la vulnerabilidad de los productores.

En mayo presentó ante el Pleno del Senado una iniciativa para regular los centros de acopio de granos básicos con reglas claras y verificables.

Entre sus acciones previas destacan:

26 de noviembre de 2024: punto de acuerdo para ampliar plazos de reintegro de semillas a productores afectados por sequía.

13 de diciembre de 2024: exhortó a Seguridad Alimentaria Mexicana a abrir centros de acopio para campesinos de Zacatecas y Durango.

8 de octubre de 2025: llamado urgente para activar el Programa de Precios de Garantía y garantizar el pago de la cosecha de frijol.

9 de diciembre de 2025: reiteró la apertura inmediata de centros de acopio en Zacatecas.

Senadora Geovanna Bañuelos combate coyotaje agrícola y defiende a productores de frijol en Zacatecas. (Cortesía)

Geovanna Bañuelos, la única legisladora que advirtió la crisis de acopio en Zacatecas

Alberto Nahle, coordinador distrital de la Región Noroeste del Partido del Trabajo, señaló que Bañuelos fue la única legisladora que alertó desde el inicio del ciclo agrícola 2025 sobre la saturación de las bodegas con grano de 2024 y la necesidad de prepararse financieramente para una cosecha abundante.

Agregó que cuando la crisis estalló, fue también la única en denunciar la corrupción y el contubernio entre autoridades y coyotes, que obligó a los campesinos a malbaratar su cosecha en lugar de recibir los 27 pesos por kilogramo establecidos.

La senadora recorrió comunidades como Río Grande, Cañitas de Felipe Pescador, Pánuco, Saín Alto, Sombrerete, Francisco R. Murguía, Pinos, Juan Aldama y Miguel Auza, entre otros municipios, para evitar que los productores fueran excluidos del Programa de Precios de Garantía.

Cabe recordar que Zacatecas representa el 56.4% del acopio nacional de frijol y, según datos oficiales, 12 mil 435 pequeños productores han sido beneficiados con una inversión superior a 2 mil 640 millones de pesos.