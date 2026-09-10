Geovanna Bañuelos propone hasta 30 años de prisión por ataques con explosivos.

Ante el incremento de ataques con explosivos, la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, propuso reformas al Código Penal Federal para sancionar hasta con 30 años de prisión a quienes utilicen explosivos, artefactos improvisados, pólvora, sustancias químicas u otros mecanismos con la intención de provocar muertes, lesiones o daños.

La iniciativa plantea crear un tipo penal autónomo para sancionar atentados cometidos contra integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fuerza Armada Permanente, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia.

La propuesta contempla penas de 15 a 30 años de prisión, además de multas de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Buscan aumentar penas cuando haya civiles afectados

De acuerdo con la propuesta de la senadora Geovanna Bañuelos, las sanciones aumentarían cuando los ataques pongan en riesgo la vida o integridad de civiles, provoquen lesiones o muertes, o causen daños a viviendas, establecimientos, vehículos y otros bienes.

La senadora Geovanna Bañuelos, señaló que el marco jurídico actual contempla sanciones por delitos cometidos contra personas servidoras públicas y por el uso de explosivos en determinados supuestos, pero consideró que no existe una figura integral que sancione los ataques con explosivos dirigidos contra instituciones de seguridad y contemple su impacto sobre la población civil.

La senadora Geovanna Bañuelos, sostuvo que la iniciativa busca responder a la evolución de los métodos utilizados por grupos criminales y adaptar el derecho penal ante conductas cuya capacidad destructiva, afirmó, rebasa los delitos tradicionales de lesiones, homicidio o daño en propiedad ajena.

Como ejemplo, recordó el atentado ocurrido el 30 de agosto en la Comandancia Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, donde 11 personas resultaron heridas.

Geovanna Bañuelos propone hasta 30 años de prisión por ataques con explosivos. (cortesía )

Zacatecas registra aumento de ataques con explosivos

De acuerdo con cifras de autoridades de seguridad de Zacatecas citadas por la legisladora, los ataques relacionados con explosivos aumentaron en los últimos años.

Los registros señalados contabilizan un ataque en 2024, seis durante 2025 y 23 hasta agosto de 2026, incluidos seis ataques mediante automóviles o motocicletas cargados con explosivos.

Esta realidad no puede convertirse en parte de la normalidad. Las familias zacatecanas no deben padecer las consecuencias de agresiones dirigidas contra quienes tienen la responsabilidad de protegerlas, ni ver interrumpida su vida cotidiana por la violencia de los grupos criminales. Geovanna Bañuelos, senadora y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

La propuesta busca establecer una sanción específica para los ataques con explosivos contra instituciones de seguridad y contemplar agravantes cuando estos hechos afecten directamente a la población civil.