La senadora del Partido del Trabajo Geovanna Bañuelos exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a reforzar las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil en México, mediante estrategias integrales de inspección, vigilancia y restitución de derechos.

A través de un punto de acuerdo, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado planteó fortalecer los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez y el respeto a sus derechos humanos.

Zacatecas ocupa séptimo lugar en trabajo infantil

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la legisladora destacó que en Zacatecas más de 45 mil menores realizan actividades laborales no permitidas por la ley, situación que coloca a la entidad en el séptimo lugar nacional en esta problemática.

La senadora del PT, Geovanna Bañuelos agregó que Zacatecas también ocupa la séptima posición nacional en actividades domésticas no adecuadas para niñas y niños.

Puntualizó que, de acuerdo con cifras del INEGI, en 2022 había 28.4 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años en México, de los cuales 3.7 millones se encontraban en situación de trabajo infantil.

Asimismo, recordó que la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil reveló que 2.1 millones de menores realizaban actividades no permitidas y que el 92.5 por ciento participaba en labores consideradas peligrosas.

La senadora del PT, Geovanna Bañuelos advirtió que esta problemática afecta el desarrollo físico, emocional y educativo de los menores y contribuye a perpetuar los ciclos de pobreza y desigualdad.

Geovanna Bañuelos exhorta a reforzar protección de derechos de niñas y niños

De este modo, la senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno de México, entre ellas la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”, desarrollada junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos estatales fortalecer la promoción y vigilancia de los derechos de la infancia.

También solicitó al Sistema Nacional DIF y a sus equivalentes estatales ampliar las acciones de atención integral, acompañamiento y restitución de derechos para menores en situación de vulnerabilidad.