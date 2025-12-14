Una fuga de un ducto de Pemex en Centla, municipio del estado de Tabasco en la ranchería Chicozapote, provocó la muerte de dos personas.

Según reportes, entre las víctimas hay un menor de 15 años de edad.

¿Qué pasó en el ducto de Pemex en Tabasco?

En un comunicado de prensa colocado en sus redes sociales, Pemex reveló la fuga de hidrocarburo en un ducto ubicado en Centla, Tabasco, la cual aseguraron que ya se estaba atendiendo.

Sin embargo, la fuga de Pemex provocó la muerte de dos personas por intoxicación, que de acuerdo a los reportes se trataban de padre e hijo:

Javier Arias, de 39 años de edad

Armando Hernández, de 15 años de edad

⚠️🛢️ Tragedia en Tabasco

Una presunta fuga de hidrocarburo dejó dos personas sin vida en Centla.

🕊️ Eran padre e hijo.

🎙️ Sara Amador informa desde Tabasco.#FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta (@juanbaaq). pic.twitter.com/ZUA4N6Se8B — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 14, 2025

Todo indica que ambos perdieron la vida durante la mañana del pasado sábado 13 de diciembre al inhalar el gas debido a la fuga y derrame de la zona de Caentla, Tabasco.

Esto derivó en el cierre de la carretera Villahermosa - Frontera por parte de los pobladores para que Pemex atendiera la emergencia.

Según reveló a El Universal la delegada de la ranchería Chicozapote Primera Sección, en donde se ubica el ducto de Pemex, Francisca Guadalupe Hernández Bautista, la fuga se había reportado desde el pasado viernes 12 de diciembre .